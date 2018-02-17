Konyalı bilişimciler "Erik Dalı" oynayan robot üretti!

Konya'da bir yazılım firması tarafında kurulan fabrikada üretilen robotlar; Erik Dalı oynuyor, mangal yapıyor ve yemek hazırlıyor.

Güncellenme 17 Şubat 2018 15:46

Konya'da bir yazılım şirketi tarafından kurulan ve Türkiye'de bir ilk olan insanımsı robot fabrikasında üretilen robotlar Erik Dalı şarkısı ile oynuyor, çauy demliyor, mangal ve yemek yapıyor.

Erik Dalı oynuyorlar

Akın Soft'un kurduğu "AKINROBOTICS" fabrikasının en son üretilen insan tarzı robotlarına "ADA GH5" ismi verildi. ADA GH5'in, havaalanı, otogar, otel, alışveriş merkezi, mağaza, market, restoran, kafe gibi mekânlarla fuar, konser, açılış ve kutlama gibi organizasyonlarda, eğitim kurumlarında ve hastanelerde kullanılabileceği belirtildi. Robotlar, Erik Dalı şarkısı ile oynarken, çay demleyip, yemek hazırlıyor ve mangal yapıyor.

Ev hanımlarına yardım edebilecekler

Robotlar hakkında açıklama yapan fabrikanın başmühendisi Dr. Özgür Akın, ''Bu model robotlar, alışveriş merkezlerinde ürün tanıtımı, fuarlarda broşür dağıtımı, açılış ve konser gibi organizasyonlarda koreografi eşliğinde dans, plaket verme, otogar ya da havalimanlarında yol gösterme, mağazalarda tezgâhtarlık, hastanelerde hasta bakımı yapabilecek özelliklerde ve ev hanımlarına kısmen de olsa yardımcı olabilecek şekilde programlanmıştır" dedi.