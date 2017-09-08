Konya'da cinayet: Arkadaşını 11 kez bıçakladı!

Konya'da bir çiftlikte çalışan 19 yaşındaki Afganistanlı Azizullah Baryal, memleketlisi Sıbghatullah Hosseınkheıl tarafından 11 kez bıçaklanarak vahşice öldürüldü.

Güncellenme 08 Eylül 2017 10:47

Konya'nın Çumra ilçesinde bir çiftlikte işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu 19 yaşındaki Azizullah Beryal, memleketlisi aynı yaştaki Sıbghatullah Hosseınkheıl tarafından 11 yerinden bıçaklanıp, boğazı kesilerek öldürüldü. Ankara'ya kaçarken yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'da geçen 5 Eylül günü ilçeye bağle İstiklal Mahallesi Çatalhüyük Caddesi üzerinde bulunan çiftliğin sahibi Mehmet Demircan, yaklaşık 8 aydır yanında çalışan ve çiftlikte bir odada yalnız kalan Afganistan uyruklu Azizullah Beryal'ı iddiaya göre odasında kanlar içinde yerde buldu. Demircan'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Beryal'ın öldüğünü tespit etti. Çumra Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside Beryal'ın 11 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi. Polis çevrede yaptığı incelemede suç aleti bıçağı ise olay yerinden 20 metre ileride buldu.

Ayakkabıdaki kan lekesi cinayeti çözdü

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Azizullah Beryal'ın en son aynı yaştaki Afgan arkadaşı Sıbghatullah Hosseınkheıl ile görüştüğünü tespit etti. Hosseınkheıl'ın ilçe merkezindeki evine baskın düzenleyen polis, şüpheliyi evde bulamadı. Evde yapılan aramada Hosseınkheıl'ın ayakkabısının üzerinde kan lekelerine rastlandı. Çalışmasını Hosseınkheıl üzerinde yoğunlaştıran polis, aynı evde kalan 3 arkadaşıyla görüşüp, şüphelinin cep telefonundan yer tespiti yaptı.

Polis, yolcu otobüsüyle Ankara'ya kaçan Sıbghatullah Hosseınkheıl'i Gölbaşı İlçesi'nde yakaladı. Üstünde bin liranın üzerinde bir para bulunan Sıbghatullah Hosseınkheıl, sorgulanmak için Çumra Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Azizullah Beryal ile daha önce de aralarında tartışmaların yaşandığını ileri süren Hosseınkheıl, alkol aldıktan sonra çıkan tartışmada Beryal'ı bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Sıbghatullah Hosseınkheıl çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.