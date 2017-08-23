Konut sektörü 'şimdi al 2019'da öde' kampanyası ile canlanacak

Gayrimenkul sektöründe canlılık yaşanması ve konut satışlarının hız kazanması için firmalar 'şimdi al 2019'da öde' kampanyalarına hazırlanıyor.

Güncellenme 23 Ağustos 2017 17:52

Gayrimenkul sektörü konut satışlarını hızlandırmak için yeni bir kampanyaya imza atmayı planlıyor.15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra ekonomide çarkların dönmesini ve konut satışlarını hızlanmasını sağlamak için seferberlik başlatan gayrimenkul sektörü, sonbaharda topyekun dev bir hamleye hazırlanıyor.

Sabah gazetesinden Seda Tabak'ın haberine göre, daha önce iki kez kampanya atağı başlatan inşaatçılar, geçtiğimiz günlerde sektörü şaha kaldırmak için yeniden Emlak Konut GYO'nun kapısını çaldı. İnşaat sektörünün önde gelen temsilcilerinin başkanlarının da bulunduğu görüşmeye Emlak Konut GYO'nun yüklenici firmaları da katıldı. Konut sezonunun açıldığı eylül ayına kampanyayla başlamak isteyen sektör temsilcileri konuyu geniş kapsamlı masaya yatırıp, firmaların yetkililerinden oluşan bir heyet oluşturarak çalışmalara başladı. Edinilen bilgilere göre kampanya atağı bu kez Emlak Konut GYO çatısı altında olmayacak. Firmalar insiyatif alarak kampanyaya başlayacak.

Peşinat bölünecek

Görüşmeler neticesinde yüklenici firmaların mevcut satış koşullarına kampanyayla birlikte devam edebilecekleri ortaya çıktı. Kampanyanın ana temelinin yüzde 20 peşin, yüzde 80 banka kredisi kullanımı oluştururken, tüketicinin ödeme koşullarına göre minimum yüzde 5 peşinat alınması kaydıyla geriye kalan yüzde 15'lik meblağın taksitlere bölünmesine karar verildi.

Şimdilik 4 banka var

Kampanya koşullarında en dikkat çeken detay ise tüketicinin bugün satın alacağı evin kredi taksit ödemelerine Ocak 2019'da başlaması oldu. Kullandırılacak konut kredisi faiz oranlarında ise kampanyaya katılacak bankaların baz faiz oranlarının uygulanması kararlaştırıldı. Kampanya 15 Eylül'de başlayıp, 15 Kasım'da sonlandırılacak. Görüşmeler kapsamında kampanyaya Finansbank, Akbank, Yapı Kredi ve Vakıf Katılım ile anlaşıldı. Edinilen bilgilere göre, bankalarla yapılan görüşmelerin sürdüğü ve birkaç bankanın daha katılım sağlayabileceği öğrenildi.

Birlikten rekor doğdu iki ayda 2.722 ev satıldı

Vatandaşın ucuz ve lüks konut sahip olması için Emlak Konut GYO önderliğinde başlatılan konut seferberliği rekor kırmıştı. Ülkenin geleceğine güvenen vatandaş kampanya hamlesine adeta hücum ederek, ilk kampanyanın satış rakamlarının çok üzerine çıkmıştı. 1 Şubat'ta başlayan kampanya seferberliği ile ilk çeyrekte Emlak Konut GYO 2 milyar 878 milyon TL değerinde, 2 bin 833 adet bağımsız bölüm satmıştı. Geçen yılın ilk 3 ayında bin 200 ev sayılırken bu yılın ilk 3 ayında kampanya etkisi ile satışlar artış gösterdi. 1 Şubat'ta başlayıp 2 ay süren kampanya kapsamında 2 milyar 801 milyon TL değerinde 394 bin 668 metrekarelik 2 bin 722 bağımsız bölümün satışı yapılmıştı. Kampanyalı satışların bin 127'sinde banka kredisi kullanılırken bin 595 vatandaş Emlak Konut'a borçlandı ya da nakit aldı. Kampanya ile 60 aya 0 vade farkı, 120 aya yüzde 0.45 vade farkı ve 240 aya ise yüzde 0.79 vade farkı imkanı sunulmuştu. Peşinat tutarı yüzde 5'e çekilirken, peşin alımda da yüzde 15 indirim yapılmıştı.

Peşine yüzde 15 indirim

Peşin alımlarda yüzde 15 indirimin uygulanacağı kampanya kapsamında kredi kullanan müşteriye satılacak bağımsız bölüm tapularının 1 yıl sonra verilmesine de olanak sağlandı. Kampanya atağının Emlak Konut önderliğinde başlatılmadığı için firmaların bankalara ödenecek katkı payları sonucu yüklenicilerin satış toplam gelirinin altında kalması halinde Emlak Konut kendi pay oranı dışında katkı sağlamayacak. (Sabah)