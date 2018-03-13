Konut sahiplerini yakından ilgilendiren haber!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji Kimlik Belgesi olmayanlara 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren cezai yaptırım uygulayacak.

Güncellenme 13 Mart 2018 12:20

Enerji Kimlik Belgesi olmayanlara 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ceza kesilecek. Belirtilen tarihten sonra ise Enerji Kimlik Belgesi bulundurmayanlar, alım satım ve kiraya verme durumlarında bazı sorunlarla karşılaşabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk'ün imzasını taşıyan haberde, "Merkezi Isıtma Sistemlerinin ve Isı Ölçüm Ekipmanlarının Verimlilik Potansiyelleri" adlı kitapçıkta Enerji Kimlik Belgesi'nin sorgulanması tavsiye edildi.

Tarih ertelendi

Cezai yaptırımlar için son tarih daha önce 1 Mayıs 2017 olarak belirlenmişti ama çeşitli sebeplerden ötürü bu tarih 1 Ocak 2020' ye ertelendi. Ayrıca, Enerji Kimlik Belgesi alınması halihazırda zaten zorunlu.

Enerji Kimlik Belgesi kapsamında sorgulanacaklar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayımladığı kitapçıkta, ev kiralarken veya satın alırken, pencerenin ve doğramaların enerji verimi, binanın yalıtımı, binanın dış duvar iç yüzeyinde bakteri, mantar, küf, binanın ısıtma, soğutma giderleri ile Enerji Kimlik Belgesi'ni sorgulamaları tavsiye ediliyor.