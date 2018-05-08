Konut sahibi olmak isteyenlere müjde üstüne müjde!

Başbakan Yıldırım'ın konut alacaklara kolaylık sağlanacağına dair verdiği müjde sonrası, kamu bankaları kolları sıvadı.

Güncellenme 08 Mayıs 2018 09:38

Hükümetin peşi peşine açıkladığı müjdeli haberlere bir yenisi daha eklendi. Başbakan Binali Yıldırım, konut almak isteyenlerin işini kolaylaştıracak bir kampanya yapılacağını belirtmişti. Bu kapsamda, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank üçlüsünden oluşan kamu bankalarının yanı sıra Ziraat ve Vakıf Katılım'ın yer aldığı iki kamu katılım bankası, en az 3 aylık süreyle kampanya başlatıyor.

Mevcut faiz oranları ne?

Başbakan Yıldırım'ın dün müjdesini verdiği kampanyanın ayrıntıları henüz belli olamamakla birlikte yapın bir gelecekte açıklama yapılacağı belirtildi. Edinilen bilgilere göre önderliğini en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası'nın yapacağı kampanya ile bu 5 bankada aylık yüzde 1.25 ile yüzde 1.35 aralığında olan faiz oranları yüzde 1'in altına indirilecek.

Ne kadar düşecek?

Bu kapsamda, konut faizleri 36 baz puan kadar inerek aylık yüzde 0.99'dan konut kredisi bulunabilecek. 10 yıl vadeyle 200 bin lira kredi alan bir kişinin aylık ödemesi 3 bin 375 liradan 2 bin 855 liraya inecek.

Vatandaş ne kadar faiz ödemiş olacak?

Yani 200 bin lira kredi alan vatandaş 62 bin 360 lira daha az faiz ödeyecek. Sadece toplam faiz tutarı 205 bin 27 liradan 142 bin 667 liraya düşmüş olacak.