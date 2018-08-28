Konut almak isteyenlerin beklediği haber geldi

Çevre Bakanı Kurum, Türkiye'nin ekonomisine yeniden can vermek için gayrimenkul sektörünün yeni bir kampanyaya imza attığını açıkladı.

Güncellenme 28 Ağustos 2018 11:15

Gayrimenkul sektörü, tarihi bir kampanyaya imza atarak konut sahibi olmak isteyenlerin önünü açarken, Türkiye’nin ekonomisine de can verdi. Bugün Çevre Bakanı Murat Kurum’un açıklamaları ile resmen başlayan kampanyanın detayları da belli oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Kurum, vatandaşın kenarda döviz tutmasına gerek olmadığını, kurun bugünkü kurdan hesaplanacağını söyledi.

Faiz 0.98’e çekildi

Bakan Kurum, kampanyanın 29 Ağustos’ta başlayacağını, 31 Ekim'e kadar sürecek kampanyaya tüm inşaat firmalarının destek vereceğini, faizin 0.98'e çekildiği kampanyada vatandaşın yüzde 20 değil yüzde 10 peşinat vereceğini belirtti.

Yüzde 24 indirim

Türkiye’nin içine sokulmak istendiği ekonomik kuşatmaya karşı yeni bir kampanya başlattıklarının altını çizen Bakan Kurum, TOKİ borcunu ödeyene yaklaşık yüzde 24 indirim kampanyası başlattıklarını, bu da devletin yaptığı fedakarlıklardan birinin göstergesi olduğunu söyledi.

Minimum yüzde 10 peşinat

Minimum yüzde 10 peşinat alınacağını belirten Bakan Kurum, “Bu peşinatla alakalı, bugün dövizde veya altında yatırımını değerlendiren vatandaşımızla alakalı şöyle bir durum söz konusu. Altını ve dövizi bugünkü kurdan neyse bu kur bir kenara koyulacak ve süreç içerisinde diyelim ki dövize ve altına artış geldi, bu artış kadar daire fiyatından bedel düşülecek. Dolayısıyla hiç kimsenin şu saatte dövizini, altınını kenarda tutmasını gerektiren bir durum söz konusu değil” dedi.

100 bin konut kampanyaya dahil

Bakan Kurum, stok noktasında net bir rakam veya bir stok sayısının olmadığını, bunun nakış açısına bağlı olduğunu, bu kampanyanın 100 bin konutu içerdiğini, 100 bin konutta da kota olduğunu, yani yaklaşık yüzde 25'i kadar olduğunu, bu sayıyı sektör temsilcilerinin artıracağını, bugün buradan sözü almak istediklerini, şu anki kampanya şartları 100 bin konut olduğunu ve bunun yaklaşık yüzde 25'i diye düşünülebileceğini söyledi.

Kampanya detayları şöyle:

-Proje satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılacak.

-ABD menşeili ürün kullanılmayacak.

-Kampanyaya tüm sektör temsilcileri destek veriyor.

-Daha önceki kampanyada faiz indirimi 500 bin TL'ye kadar olan kredilerde geçerliydi bu böyle bir sefer limit olmayacak.