Konut alımlarında faiz oranları yüzde 0,98 düştü

Ziraat Bankası kendisi ile çalışan yapı şirketlerinden konut alımlarında faiz oranını yüzde 0,98 düşürdüğünü duyurdu.

Güncellenme 14 Aralık 2018 16:01

Ziraat Bankası’ndan konut kredisinde faiz oranını yüzde 1,78'e düşürdü. Bu kapsamda Ziraat Bankası ile çalışan yapı şirketlerinden konut alımlarında faiz yüzde 0,98 olacak. 120 aya kadar vade ile 500 bin liraya kadar kredi verilecek. 0,98 faiz oranı 500 bin TL'ye kadar olan kredilerde geçerli olacak.

“Faiz oranları yüzde 0,98 olarak belirlendi”

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, yapılan çalışma ile Banka tarafından konut kredisi faiz oranının aylık yüzde 1,78 olarak belirlendiği, banka ile çalışan konut üreticisi firmaların elini taşın altına koyarak faiz maliyetlerinin bir kısmını üstlenerek müşterilere faiz oranlarını yüzde 0,98 olarak yansıtılacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu kapsamda, Bankamızla çalışmakta olan firmaların elinde bulunan bitmiş birinci el ve henüz tamamlanmamış inşaatı devam etmekte olan konut satışlarının finansmanına destek verilecek ve böylelikle firmalarımızın elinde bulunan konut stokunun eritilmesine yönelik de önemli katkı sağlanmış olacaktır.

“Önemli kazanım oluşturacaktır”

Öte yandan; kullandırılan konut kredilerinin bir kısmı söz konusu firmaların Bankamıza olan kredilerinin geri ödenmesinde kullanılacaktır. Bu durum bir taraftan firmaların üzerindeki mali yükün hafifletilmesi, diğer taraftan da bankamızca kullandırılmış olan kredilerin seyyaliyetinin sağlanması açısından önemli kazanım oluşturacaktır.

“Konut sektörüne canlılık getirilmiş olacaktır”

Bu uygulama ile başta alt ve orta gelir grubunda yer alan müşterilerimiz olmak üzere tüm müşterilerimizin konut sahibi olmak için ihtiyaç duyduğu finansmana çok daha kolay ulaşması sağlanacak ve konut sektörüne önemli bir canlılık getirilmiş olacaktır."