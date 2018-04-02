Kontrolden çıkan araç çarptığı çocuğu çatıya savurdu!

Kayseri'de yolda yürüyen anne ve iki çocuğuna kontrolden çıkan bir araç çarptı.

Güncellenme 02 Nisan 2018 17:26

Korkunç olay Kayseri'de meydana geldi. Yolda iki çocuğu ile yürüyen bir anneye araba çarptı. Çarpma sonucu ise çocuklardan biri 1,5 metre yükseklikteki çatının üzerine uçtu. İki çocuğu ile birlikte yaralanan anne hastaneye kaldırıldı.

Araç kontrolden çıktı

Kayseri Talas'da bir otomobil Karasu Caddesi'nde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu savrulmaya başladı.

Anne ve iki çocuğa çarptı

Hızını alamayan otomobil bu sırada yolla bitişik olan ve kaldırımın bulunmadığı yerden geçen anne ve 2 çocuğuna çarptı.

Çocuklardan biri çatıya uçtu

Otomobilin çarptığı anne ve bir çocuk duvara çarparak düştü. Diğer kız çocuk ise yolla bitişik olan ve yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki binanın çatısına uçtu.

Çevredekiler polisi aradı

Olaya şahit olan çevredeki vatandaşlar, olayı hemen 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan 3 kişi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.