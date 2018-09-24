Konserve yaparken bunlara dikkat!

Konservelerin sağlık açısından sorun oluşturmaması için bazı kurallara uyarak hareket etmek gerekir.

Güncellenme 24 Eylül 2018 10:46

Mevsiminde tüketilen sebze ve meyvelerin ne kadar sağlıklı olduğu söylenir ancak mevsim meyve ve sebzelerini saklayıp mevsim dışında tüketmekte bir o kadar sağlıklıdır. Saklama yöntemlerden birisi de konservedir. Konserve hazırlıkları genel olarak yaz ortasında başlayıp sonbahar ortalarına kadar devam eder. Evde yapılan konserve ürünleri hem aile bütçesine katkı sağlayıp ekonomiktir hem de sağlıklıdır. Peki sağlıklı konserveleri yapmak için nelere dikkat etmek gerekir?

Sebze ve meyvelerin taze olmasına dikkat edin!

Konserve için alınan malzemelerin tüm aşamasına kadar olan süreçte tüm hijyen kurallarına uymak gerekir. Öncelikle alınan sebze ve meyvelerin taze olmasına küflü olmamasına dikkat edin. Kullanılmadan önce mutlaka yıkamaya özen gösterin.

Isıya dayanıklı cam kullanılmalı

Konserve yapmak için kullanılan kapların ısıya dayanıklı cam malzemeler olmasına dikkat etmek gerekir. Eğer turşu yapılacak ve plastik malzeme kullanılacaksa bu konuda yasal olarak onaylı plastik ürünler bir kez olarak kullanılabilir.

Kavanozları kaynatın, kapakları kontrol edin

Cam kavanozları kullanmadan önce 15-20 dakika kadar kaynatarak mikroplardan arındırın. Aynı zamanda kapaklarının da paslı olmamasına özen gösterin. Cam kavanozlar kaynatılarak kullanılmaya devam edilir ancak kapaklar sadece bir kez kullanılır.

Konserveleri açtıktan sonra hemen tüketin

Yaptığınız konserve ürünleri açtıktan sonra aynı gün veya birkaç gün içinde tüketmeye özen gösterin. Hazırladığınız konserveleri ya oda sıcaklığında ya da buzdolabında muhafaza edin. Sıcak ortam veya buzlukla muhafaza edilen konservelerin kalite, lezzet olarak aynı duyusal özelliklere sahip değildir.