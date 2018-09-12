Konkordato isteyen Keskinoğlu'na 2 ay daha mühlet

Mahkeme, konkordato isteyen Keskinoğlu'na verilen mühleti 2 ay daha uzattı.

Güncellenme 12 Eylül 2018 12:33

Dövizde yaşanan dalgalanma nedeni sonrası zor günler yaşayan şirketler iflas erteleme yerine getirilen konkordato istemeye başladı. Şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları iflas anlaşması anlamına gelen konkordato isteyen şirketlerden biri de ünlü tavuk ve yumurta markası Keskinoğlu oldu. Mahkeme talep sonrası firmaya, üç aya süre vermişti. Keskinoğlu'nun 10 Eylül 2018 itibariyle geçici mühlet kararı 2 ay daha uzatıldı.

Verilen mühlet 2 ay daha uzatılacak

Şirketlerden yapılan açıklamada, Keskinoğlu A.Ş. olarak, 11 Haziran 2018 tarihinde ticari faaliyetlerimizi aralıksız devam ettirebilmek için, nakit sıkışıklığı nedeniyle geçici süreliğine konkordato başvurusunda bulunduklarını, taleplerinin mahkemece kabul edildiğini, üç ay süreyle geçici mühlet kararı verildiğini, şirket finansal verilerin incelenmesi sonrasında, 10 Eylül 2018 itibariyle; Akhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından geçici mühlet kararının 2 ay daha uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

Ürünler tüketiciye ulaştırılmaya devam ediliyor

Mevcut süreçte üretim ve ürün satışlarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, tüm güçleriyle çalıştıkları, 55 yıllık bir kurum olmanın yarattığı güvenle, tüm tedarikçilerin desteğini aldıklarını, şu anda 10 milyon dolayındaki canlı hayvanla üretimin sürdürdüğü, ürünleri tüketiciye ulaştırmaya devam ettikleri, çiğ ve pişmiş piliç eti ürünleri olmak üzere toplam günlük 200 ton piliç eti ve günlük 2,5 milyon adedin üzerinde yumurta ürettikleri ifade edildi.

“Asılsız haberlere itibar etmeyin”

Yaşanılan süreçte, medyada zaman zaman çıkan asılsız iddia ve haberlere itibar edilmemesi çağrısı yapılan açıklamada, “Şirketimizi temsil etmeyen kişiler tarafından ortaya atılan iddialardaki spekülatif bilgilerin kamuoyuna aktarılmasının içinde bulunduğumuz bu hassas dönemde ticari ve sosyal paydaşlarımızı endişeye düşürdüğünü ve şirket faaliyetlerini olumsuz etkilediğini belirterek, tarafımızdan yapılmayan hiçbir açıklamaya itibar gösterilmemesi gerekir” çağrısında bulunuldu.