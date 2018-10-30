Komutan iddiaları canlı yayında böyle çürüttü

Jandarma Lojistik Komutanı Güzel, canlı yayında askerin kışlık kıyafetlerini tanıttı.

Güncellenme 30 Ekim 2018 10:29

Tunceli’de iki askerin donarak şehit olması tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. Sosyal medyada çokça konuşulan olayla ilgili askerin kıyafetlerinin kış şartlarına yetersiz olduğu iddia edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da paylaşılan görsellerin gerçek olmadığını duyurdu.

Daha sonra ise Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel, canlı yayında basın mensuplarına askeri kıyafetler hakkında bilgi verdi.

Askerler gerekli kıyafetlerle donatıldı

Jandarma Lojistik Komutanı Güzel, Jandarma Özel Harekat ve Komando birliklerinin her türlü iklim ve arazi koşullarında görev yapabilecek şekilde eğitildiğini, olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için gerekli kıyafet ve teçhizat için de donatıldıklarını söyledi.

Tam teçhizatlı komandolar nasıl giyiniyor?

Tam teçhizatlı bir komando personelinin soğuk iklim elbisesi içinde, soğuk iklim eldiveni, soğuk iklim botu giymiş vaziyette olduğunu belirten Güzel, “Soğuk iklim kıyafetinden ayrı olarak çift katlı polar mont ve ısınmayı artırıcı kar başlığı. Karlı havalarda da beyaz başlık olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca yağışlı havalarda kardan korunmak amacıyla panço kıyafetimiz mevcuttur” dedi.

Kimyasal vücut ısıtıcılar da mevcut

Güzel, hepsini birlikte kullandıklarında eksi 40'a kadar koruma sağladıklarını, uyku tulumları ile dağ çadırlarının mevcut olduğunu, bunlara ilave alarak yeni tip soğuk iklim kıyafetlerinin tüm birliklere geçen hafta itibariyle gönderildiğini, pusu ve mevzi için giyilebilir uyku tulumu tedariklerine de başladıklarını, soğuk iklim botlarının, koruyucu özelliklerini artırıcı planının ARGE kapsamında yapıldığını, birliklere ulaştırmayı hedeflediklerini, soğuk havalarda kimyasal vücut ısıtıcılarının da mevcut olduğunu ifade etti.

Güzel, “Uyku tulumunun eksi 40. Eksi 15-10. Kar elbisesi ve pançoyu aldığımızda eksi 40'a kadar muhafaza imkanı sağlamaktadır” dedi.