Komiser Emrah'a tepkiler çığ gibi!

Çukur dizisinin dün akşamki bölümünde diziye dahil olan Komiser Emrah, trafik polisine yaptığı muamele yüzünden büyük tepki çekti.

Güncellenme 20 Şubat 2018 10:21

Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümündeki bir sahne seyircinin tepkisini çekti. Diziye yeni katılan Sena'nın abisi Komiser Emrah rolündeki Alperen Duymaz'ın sahneleri çok konuşulacağa benziyor. Daha önce de oynadığı karakterlerle adından sıkça söz ettiren Duymaz, bu kez de tartışamalara yol açan bir tipleme ile seyirci karşısına çıktı.

Vartolu'nun mekanını taradı

Diziye çok hızlı bir giriş yapan Emrah, Vartolu'nun uyuşturucu için kullandığı çiftliği basarak patlattı. Son sahnede ise Hummer Jeep'i ile Çukur'a giren Emrak Komiser, İdris Koçovalı dahil mahallenin bütün önde gelenlerini gözaltına aldı.

Polis memurunu azarladı

Farklı tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Emrah'ın yaptığı bir hareket ise seyirciyi çileden çıkardı. Trafikte lüks aracı ile makas atan ve aşırı hız yapan Emrah, kendisine ceza yazmak için durduran Polis memuruna haritadan yer seçtirdi. Durdurulmaya çok kızan Emrah, Polisi Kars'ın Digor ilçesine sürmekle tehdit etti.

Sosyal medyada eleştirildi

Bu sahne hem polis teşkilatını aşağılar nitelikte olması ile hem de senaryoki aşırlığı ile tapki çekerken sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.