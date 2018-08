Komedyen Şahan'dan TRT Çocuk'a destek!

Şahan Gökbakar, TRT Çocuk'ta yayınlanan ve algı operasyonuna malzeme yapılan o sahne hakkında açıklamada bulundu.

Güncellenme 06 Ağustos 2018 08:31

TRT Çocuk’un sevilerek izlenen Maysa ve Bulut isimli çizgi filmindeki eşek sahnesi bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran video hakkında çok sayıda eleştiri yapıldı. TRT Çocuk ise gerçekleri aydınlatan bir video yayınladı. Provokasyonun devam etmesi sonrası ise kurumdan resmi bir açıklama yapıldı.

Türkiye ikiye bölündü

TRT Çocuk’un görüntüleri efektsiz yayınlamasına rağmen ısrarla algı operasyonlarına devam etmesi üzerine Türkiye bu konuda ikiye bölündü. Bazılarına göre sahnede herhangi bir gariplik yok. Bazılarına göre ise eşekli sahnede cinsel istismar söz konusu…

Şahan'dan açıkalama

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar’da sosyal medyadan TRT Çocuk’a destek veren ve iddiaları çürüten bir açıklama geldi.

Gökbakar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ya ne hale geldi su guzelim ulke... Bu yukaridaki resim @trtcocukkanalinda yayinlanan bir cizgi filmden bir kare. Bunu alip @trtcocuk esekle cinsel iliskiye giren adami cocuklara izletti diye haber yapan hasta sapik bir zihniyet var bu ulkede ya...Yahu TRT ye kil olabilirsin, tarafli yayin yapiyor dersin vs vs. AMAAAAA @trtye bok atmak, saldirmak icin bu tarz asagilik sapikca haberler yapmak olacak is mi yahu... El insaf be...Hele hele cocuklar uzerinden bu yapilir mi ya??? BEN VE ESİM COCUKLARİMİZ EFE VE ELA YA televizyon zamanlarinda @trtcocuk izlettiriyoruz ve yayinlarini da cok begeniyoruz. Orada calisan tum emekcilere soyluyorum hic moralinizi bozmayin.. COK GUZEL BİR KANALSİNİZ @trtcocuk ."