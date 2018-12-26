Komedyen Mülayim'den Seda Sayan hakkında flaş iddia

Mülayim rolü ile komedyenlik yapan Cengiz Çimen, Seda Sayan'ın kendisini cuma namazına gittiği için işten çıkardığını iddia etti.

Güncellenme 26 Aralık 2018 12:42

“Mülayim” ismi ile ün salan Cengiz Çimen ve eşi Sibel Çimen, “2. Sayfa” programına konuk oldu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Çimen, Seda Sayan’ın kendisini cuma namazına gittiği için işten çıkardığını ileri sürdü.

Cuma namazına gitti diye işten çıkardı iddiası

Sayan'ın sunduğu programda 'Mülayim'i canlandıran komedyen Cengiz Çimen'in cuma namazına gittiği için stüdyoda olmamasına sinirlenerek işine son verdiği iddia edildi.

İş bulmakta zorlanmışlar

Cengiz Çimen ve eşi 14 yıl önce yaşanan olaylardan sonra piyasada iş bulamadıklarını ve zorlandıklarını anlattılar. Şimdilerde durumlarının iyi olduğunu söyleyen ikili, izleyicilerin bazılarından yıllar sonra bu konuları açtıkları için tepki görürken bazılarından da destek aldı.