Koltuğunu sağlama alan Kılıçdaroğlu'ndan ilk kriz yorumu!

CHP'deki koltuk kavgasından ülke gündemine yoğunlaşamayan Kılıçdaroğlu, olaylardan yine hükümeti sorumlu tuttu.

Güncellenme 17 Ağustos 2018 09:42

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’li Rahip Andrew Brunson dosyasının beklenen krizi öne çektiğini, krizin geleceğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da çok iyi bildiğini, seçimlerin bu yüzden erkene alındığını ileri sürdü.

Erken seçim iddiası

Olayın papaz olayı olmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, Almanya Başbakanı Angele Merkel’in istediği Deniz Yücel’i verdiklerini belirterek, “Bana kalkacaksınız hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığından söz edeceksiniz. Kargalar bile buna güler. En son Yunanistan. Ne oldu, niye verildi? Erdoğan ile Trump arasında bir inatlaşma var. Faturasını da 80 milyon ödüyor. Dış politikada diplomasi dilini öne çıkarmak gerekiyor. En son ABD’ye bürokratlar gitti, niçin; siyasiler güven vermediği, siyaset kurumu iflas ettiği için. Rahip meselesi yaşanacak olan krizi önceledi. Bu olay rahibe bağlı değil, çok daha derin ve köklü. Krizin geleceğini Erdoğan da çok iyi biliyordu. Seçimleri niye erkene aldı? ‘Erkene alalım bu işi bitirelim’ diyerek MHP ile anlaştı” dedi.

Hükümete ağır suçlamalar

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin ekonomik olarak içinde bulunduğu zor durumu bürokrasinin görmemesinin mümkün olmadığını, bürokrasinin görmesi durumunda siyasetçinin önüne koyması da gerektiğini, bir yıl içinde finansman ihtiyacının 240 milyar dolar olduğunu, papaz serbest bırakılsa da bırakılmasa da bunun bulunması gerektiğini, bunun nasıl bulunacağını, Merkez Bankası’na müdahale ettiklerini, elinin kolunun bağlı olduğunu, hükümetin ‘papaz krizini’ öne çıkararak beceriksizliğini, basiretsizliğini örtmek istediğini söyledi.

Fatura kimse kesilecek?

İlk kez TÜSİAD ile TOBB açıklama yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, fakat sendikaların ağızlarının bantlı olduğunu, faturanın bu kişilere çıkacağını, kurbanlık koyun gibi beklediklerini, bu işin sorumlusunun işçi, esnaf, çiftçi olmadığını, bu işin sorumlusunun ülkeyi yönetenler olduğunu, kendi yanlışlarına kaynak aktaranlar olduğunu, sendikaların bir araya gelip, kendilerine fatura çıkarılmamasını talep etmesinin gerektiğini, simdi konuşmayanların ne zaman konuşacaklarını, tepkiyi vermesi gerekenlerin sendikalar olduğunu, kimsenin korkudan konuşamadığını iddia etti.

Gemi kayalıklara gidiyor

Kılıçdaroğlu, herkesin aynı gemide olduğunu, bir tane Türkiye olduğunu, geminin tek kaptanı, tek makinisti, tek kamarotu olduğunu, ‘Gemiyi güvenli limana çek arkadaş’ dediklerini, geminin kayalıklara doğru gittiğini, ‘Asarım keserim’le düzelecekse çoktan düzelmesi gerektiğini, bir kişinin aklının Türkiye’nin ortak aklı olduğunu, ortada bir parti devleti olduğunu, başında da bir kişi olduğunu, tam bir kaos yaşandığını söyledi.