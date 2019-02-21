Kolonlarından ses gelen bina çöktü

Mersin’de gece saatlerinde kolonlarından sesler geldiği için boşaltılan bina sabah saatlerinde çöktü.

Güncellenme 21 Şubat 2019 11:27

Mersin’in Toros ilçesinde gece saatlerinde kolonlarından sesler geldiği için boşaltılan bina çöktü. İlk belirlemelere göre, olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları devam ediyor.

Boşaltılan bina çöktü

Gelen bilgilere göre, Mevlana Mahallesi’nde 5 katlı binada oturanlar akşam saatlerinde kolonlardan ses gelmesi üzerine oturdukları evleri boşaltarak akrabalarının yanına gittiler. Boşaltılan bina sabah saatlerinde çöktü.

Binanın altında kalan olmadı

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, enkazda ihtimallere karşı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yapılan aramalarda şu ana kadar bina altında kalanın olmadığı belirlendi.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor

Bu arada binanın sadece birinci ve ikinci katının kullanıldığı öğrenildi. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor.