Kolay bir doğum gerçekleştirmek için bunlara dikkat!
Uzmanlar rahat ve sorunsuz bir doğum gerçekleştirmek için annelerin bu noktalara dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.
Her anne adayı sorunsuz ve kolay bir doğum yapmanın yolunu araştırır. Doğum yapacağınız gün size en çok destek olacak, bilgi ve tecrübelerinden yararlanacağınız bir kişi olması gerekir. Eşinizle birlikte doğum destekçinizle birlikte büyük güne hazırlanmanız işinizi kolaylaştıracaktır.
Herkesin doğum hikayesi kendine özgü gerçekleşir birden çok doğum yapan annelerde bunu bu şekilde olduğunu doğrular.
İşte uzmanların önerileri ile doğumu kolaylaştıracak 10 püf nokta:
- Doktorunuzun size verdiği tarihin üzerine 10 gün daha ekleyin. 40 hafta olarak hesaplanan hamilelik tarih geçtiğinde duygusal çöküntü yaşanır. Bu sürecin olmaması için verilen tarihe 10 gün daha ekleyerek içinizi rahatlatabilirsiniz.
- Sancılarınızın başladığını anladığınızda hemen etrafı telaşa vermek yerine normal hayatınıza devam edin. Erken doğum sancılarının şiddeti azdır ve dayanılabilir. Çok daha fazla uzun sürebilir. Enerjinizi ihtiyacınız olacağı zamanlara saklayın.
- Sakinliğinizi ne kadar korursanız vücudunuz o kadar yaşamsal doğum hormonu salgılar. Sancıların artması ile birlikte doğum gerçekleşir. Evdeyken her şey yolundaysa doğum öncesine kadar evde kalın.
- Hastaneye giderken ve gittikten sonra panik yapıp acele etmeyin, sakinliğinizi korumaya çalışın.
- Normal ilerleyen bir doğum için mahremiyetinizi koruduğunuz bir ortamda hafif aydınlatılmış eşinizin size destek olacağı bir ortamdan kendinize bir yer bulun.
- Anne adayı sancılar sırasında dik durmaya özen göstermeli çünkü sancılarda dik gelir.
- Sancılar sırasında su çok önemlidir su içmeye özen gösterin ancak sakarlık gibi durumlara karşı emzikli su şişesi kullanın.
- Lavanta yağının rahatlatıcı bir etkisi olması bakımından sancılar sırasında olumlu etkiler bırakabilir.
- Açılmaları görmezden gelin ve uzmanların yönlendirmelerini dikkate alın.
- Uzmanlar doğum sırasında çıkan nefes ve beraberinde çıkan seslerin çok doğal olduğunu ifade ediyor. Nefes alıp bağırdığınızda içiniz boşalacak ve rahatlayacaksınız.