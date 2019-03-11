Kolay bir doğum gerçekleştirmek için bunlara dikkat!

Uzmanlar rahat ve sorunsuz bir doğum gerçekleştirmek için annelerin bu noktalara dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Güncellenme 11 Mart 2019 12:00

Her anne adayı sorunsuz ve kolay bir doğum yapmanın yolunu araştırır. Doğum yapacağınız gün size en çok destek olacak, bilgi ve tecrübelerinden yararlanacağınız bir kişi olması gerekir. Eşinizle birlikte doğum destekçinizle birlikte büyük güne hazırlanmanız işinizi kolaylaştıracaktır.

Herkesin doğum hikayesi kendine özgü gerçekleşir birden çok doğum yapan annelerde bunu bu şekilde olduğunu doğrular.

İşte uzmanların önerileri ile doğumu kolaylaştıracak 10 püf nokta: