Köksal Toptan: Türkiye'de darbeler dönemi bitti!

Eski TBMM Başkanı Toptan, Türkiye'de darbeler döneminin sona erdiğini, halkın 15 Temmuz'da devlete sahip çıktığını söyledi.

Güncellenme 17 Mayıs 2019 17:14

Eski TBMM Başkanlarından Köksal Toptan, Türkiye’de darbe dönemlerinin bittiğini söyledi.

“Darbeler gündemden kalkmıştır”

Türkiye’de artık darbeler döneminin ortadan kalktığını ve 15 Temmuz'da sokağa çıkan halkın demokrasiyi sahiplendiğini ifade eden Toptan, "Başka türlü olsaydı, halk, 'Bana ne' deseydi bu alışkanlık devam ederdi belki başarı da sağlanabilirdi. Ama benim kanaatime göre halkın sahip çıktığı bu mücadelenin sonunda artık Türkiye'de darbe heveslileri ve darbeler de olmayacaktır. Bunlar Türkiye'nin gündeminden kalkmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

"Niyet ortaya kondu ama fiiliyata geçmedi”

Son girişimlerin "Sözde müdahaleler" olarak kaldığını hatırlatan Toptan, "Niyet ortaya kondu ama fiiliyata geçmedi. Tabii burada Sayın Cumhurbaşkanının işin içinde olması, halkın önünde olması halka cesaret vermiştir" diye konuştu.

“Halkın sahip çıkması çok önemli”

Toptan buna örnek olarak 12 Eylül'den sonra yaşadığı bir anısını şöyle paylaştı:

"12 Eylül'den sonra Demirel'in evinde sohbet ediyoruz. Bir Amerikalı senatör ziyarete geldi. Amerikalı senatör bizi suçladı, 'Halk sahip çıkmadı.' diye. Arkadaşlardan biri dedi ki 'Bir ülkede asker darbeye karar vermişse, nasıl çıkacaksın karşısına?'

Adam dedi ki ' Amerika'da Pentagondan askerler bu niyetle çıksa Beyaz Saray'a gelene kadar halk onları boğar' Yani halkın sahip çıkması çok önemli. Bir Azeri sözü vardır. 'Kansız azatlık olmaz.' diye. Bir bedel ödenmesi lazım demokrasi için. Türkiye şehitler vererek, gazileriyle o bedeli ödedi. Geçmişte de çok ödedi. Adnan Menderes gibi büyük insanı astı, düşünülebilir mi? Bayar'ı asma niyeti ile o kanunu değiştirdi. Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye bunları yaşadı ama inşallah bizim çocuklarımız, torunlarımız böyle bir Türkiye yaşamayacak."