Koç'tan İmamoğlu'na ziyaret!
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Koç, İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti.
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ile Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyareti gerçekleştirdi.
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı öncesi İstanbul Belediye Başkanı Ekram İmamoğlu’na tebrik ziyareti gerçekleştirdi.
Koç’a, holding CEO’su Levent Çakıroğlu da eşlik etti.
İmamoğlu’nun Saraçhane’deki makamında gerçekleşen ziyarette Koç yeni dönemde işbirliği içinde olmayı umduklarını dile getirdi.