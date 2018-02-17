Kocasına yakalanınca benzin döküp kendini yaktı!

Kırıkkale'de bir çocuk annesi genç kadın, evden başka adam çıkınca kendini benzin döküp yaktı.

Güncellenme 17 Şubat 2018 14:10

Kırıkkale Bahşili'de bir çocuk annesi 28 yaşında Ganime V.'nin yakılmış cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınan eş S.V. verdiği ifadede, eşinin kendisini WhatsApp'tan görüntülü aradığını, benzini kendi üzerine ve arabasına döktüğünü, arabayı ateşe verince de alev aldığını, daha sonra ise görüntünün gittiğini söyledi.

Gardıroptan bir başka adam çıktı

İddiaya göre, Bahşili'de benzin dökülerek yanmış halde buluna bir çocuk annesi Ganime V isimli şahsa ait ceset bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan eşi S.V. ise verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. Bir eczanede çalışan ve 31 yaşında olan S.V. verdiği ifadesinde olaydan 5 gün önce öğle saatlerinde eve gittiğini bu sırada eşinin de evde olduğunu ve gardıroptan bir başka adamın çıktığını iddia etti.

WhatsApp'tan görüntülü arayarak kendini yakmış

S.V.'nin eşi ile bu nedenle tartıştığı fakat olaydan sonra barıştıkları, olay günü eşinin isteği üzerine bir bidon benzin aldıkları ortaya çıktı. S.V. ifadesinde, benzin aldıktan sonra eve geldiklerini, eşinin arabada bir şey unuttuğu için tekrar aşağı indiğini, bir daha geri gelmediğini, psikolojik tedavi gördüğünü, bir süre sonra WhatsApp'tan eşi tarafından görümtülü arandığını, benzini önce kendi üzerine sonra da arabaya döktüğünü, arabayı yakacağını söylediğini, bu sırada görüntünün gittiğini, korktuğu için polise olanları anlatmadığını belirtti.