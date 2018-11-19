Kocasına kızdı, 15 aylık bebeğini öldürdü

Adana'da kocasının kendisine bakmadığı gerekçesi ile sinirlenen kadın 15 aylık bebeğini öldürdü.

Güncellenme 19 Kasım 2018 12:01

Adana Seyhan’da 17 Kasım’da Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Aysel Y., iki sene önce imam nikahı ile evlendiği 48 yaşındaki İlhami Korkmaz’dan dünyaya gelen 15 aylık kızı Emine Korkmaz’ı döverek öldürmekten gözaltına alındı.

Kocasına kızıp, bebeğini öldürmüş

Polis ekiplerince sorguya alınan genç kadın, eşinin eve gelmeyip kendilerine bakmadığı, bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu, kocasının kendisi ile ilgilenmediğini, bu nedenle kocasına bir ders vermek istediğini, canını acıtmak için de bebeğini öldürdüğünü ama kendisine geldiğin canının çok yandığını söyledi.

Tutuklandı

Burada ifadesi alınan genç kadın, ağlayarak gittiği adliyede savcıya da ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Burada tutuklanan Aysel Y., Mersin’in Tarsus ilçesindeki kadın cezaevine götürüldü.