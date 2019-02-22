Kocamaz, DP'den de aday olamayacak!

İyi Parti'den aday olamayan Burhanettin Kocamaz'ın DP'den de aday olamayacağı iddia edildi.

Güncellenme 22 Şubat 2019 12:57

İyi Parti’nin Mersin adayı Burhanettin Kocamaz, listelerin zamanında teslim edilmemesi nedeni ile aday olmamış daha sonra da Demokrat Parti’den aday olacağı belirtilmişti. Kocamaz’ın DP'den de aday olamayacağı iddia edildi.

Kocamaz’ın bu kararı; Mersin İl Seçim Kurulu'nda ve itiraz olması durumunda da YSK özel olarak incelenecek.

2004’te de benzer bir durum yaşandı

Star gazetesinin haberine göre; buna benzer başka bir olay 2004’te Mardin’de yaşandı.

Mardin Merkez ilçe Seçim Kurulu başkanlığı herhangi bir siyasi partinin aday listelerinde belirtilen adaylıkların başvuruları süre yönünden reddedilmiş ise; bu listelerde adı geçen adayların başka bir partinin herhangi bir nedenle boşalmış bulunan birimler için başvuruda bulunup bulunamayacaklarını sorup, YSK'dan görüş bildirmesini istedi.

YSK’nın açıklaması ne yönde olmuştu

YSK, 3 Mart 2004’te verdiği kararın devamında, "Bir siyasi partinin süresinde verilmediği için kabul edilmeyen aday listesinde yer alan kişilerin başka bir siyasi partinin herhangi bir nedenle boşalmış bulunan yerler için aday gösterilmesinin mümkün olmadığına, Karar örneğinin, Mardin Merkez ilçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na karar verilmiştir" açıklamasını yaptı.