Kocaman'dan Beşiktaş'ı ayağa kaldıracak açıklama!

Aykut Kocaman, Şenol Güneş'in kafasının yarılmadığını iddia ederek Fenerbahçe'ye iftira atıldığını ileri sürdü.

Güncellenme 24 Nisan 2018 17:46

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçtiğimiz hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la oynadıkları maç hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kocaman, Tatil edilen derbiyle ilgili Fenerbahçe'ye iftira atıldığını söyledi.

Sahaya yeniden çıkılmalı

Kocaman, Beşiktaşlı futbolcuların hakem Mete Kalkavan'a sorarak sahadan çıkmadıklarını, hakemin durduğunu ve Şenol Güneş'i içeri girmeden geri çağırdığını, hakemin bu sırada girin demediğini, Beşiktaşlıların hakeme sormadan sahayı terk ettiklerini, sahadan çıktıktan sonra hakeme sorduklarını, her şeyin ortada olduğunu, sahaya yeniden çıkılması gerektiğini yenerseler tebrik edeceklerini, yenilirseler karşı tarafın kendilerini tebrik etmesi gerektiğini belirtti.

Ortada bir şey yok

Sahaya yabancı madde atanları kınayan Kocaman, Trabzonspor maçında kendisine atılan taşı alıp, sakladığını, 'Ayıp ediyorsunuz, yapmayın' dediğini, olay sonrası maça tekrar döndüğünü, anlata anlata artık anlatamaz duruma geldiğini, ortada hiçbir şey yokken suçlu olduklarını söyledi.

Maçta provokasyon yapıldı

Kocaman, sahada kendilerini 10 kişiyle yenebileceklerini, daha maçın 1. dakikasında Pepe'nin, ilk fırsatta Soldado temas etmeden yere attığını, ikinci yarı başladıktan sonra sürekli provokasyon yapıldığını, ortada top yokken Talisca ve Medel'ni kendini yere attığını, Quaresma'nın tribünlere yaptığı hareketin ayıp olduğunu belirtti.

Fenerbahçe’ye iftira atılıyor

Olayların başladığı sırada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kulübeye gelerek oturduğunu hatırlatan Kocaman, Güneş'in kulübeye gittiğini, 1 dakika durduğunu, sonra gittiğini, Hasan Çetinkaya'ya dikiş bile atılmadığını, küçük bir yarık dahi olsa saçtan oluk oluk kan akacağını, kendisinin defalarca başına geldiğini, bu olayın düzeltilmesi gerektiğini, Beşiktaş'ın tarihi için de Şenol Güneş'in kişisel tarihi için de düzeltilmesi gereken bir olay olduğunu, Fenerbahçe'ye iftira atıldığını, olmayan şeyler için hikayeler oluşturulduğunu, Fenerbahçe böyle bir yer olmadığını söyledi.