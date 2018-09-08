Kocaeli'de şarbon paniği

Gölcük'ün iki köyü hayvanlarda tespit edilen şarbon nedeniyle karantina altına alındı.

Güncellenme 08 Eylül 2018 12:02

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan bir besi çiftliğinde bazı hayvanlarda şarbon tespit edildi. Bunu üzerine ilçenin Selimiye, Lütfiye ve Sofular köyleri karantinaya alınarak, hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

Karantina altına alındı

Alınan bilgiye göre, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Lütfiye köyünde bulunan bir besi çiftliğindeki hayvanların bazılarında şarbon virüsü tespit edildi. Yapılan tespit sonrasında Gölcük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri bölgeye giderek inceleme yaptılar. Yapılan inceme sonrasında Selimiye, Lütfiye ve Sofular köyleri karantina altına alındı. Hayvan giriş çıkışlarının yasaklandığı köylerde yaşayan vatandaşlar ise tedirginlik yaşadı.