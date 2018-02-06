Kocaeli Dilovası’nda korkutan yangın
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir ilaç fabrikasında yangın çıktı.Tamamen yanan fabrikadaki hasar ise 70 milyon TL.
Alınan bilgiye göre, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) faaliyet gösteren ilaç fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
3 saatlik çalışma neticesinde kontrol altına alarak söndürülen fabrikada, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
Ekipler, fabrikanın dış kısmında bulunan kimyasal madde dolu tankların tutuşma ihtimaline karşı yoğun tedbir aldı.