Koca Koca Yalanlar, ilk bölümünde hayal kırıklığı yaşattı

Kanal D'nin büyük umutlarla başlayan "Koca Koca Yalanlar" adlı dizisinin bazı sahneleri büyük tepki çekti.

Güncellenme 14 Ağustos 2018 11:31

Yeni sezonun başlamasına az bir süre kala kanallar yeni dizilerini yayına vermeye başladı. Yayınladığı iddialı yapımlarla adından söz ettiren Kanal D, bir süredir tanıtımını yaptığı ve büyük reyting alacağını düşündüğü dizisi Koca Koca Yalanlar'ın ilk bölümünü dün akşam yayına verdi.

Başrollerde; Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Selen Uçer, Pelin Öztekin ve Ferdi Sancar’ın yer aldığı “Koca Koca Yalanlar” yayın hayatına dün akşam resmen başladı.

Kanal D’nin büyük umutlarla yayınladığı dizinin ilk bölümü seyirciyi çıldırttı, izleyici sosyal medyadan diziye tepki gösterdi.

Aldatmayı, kadını tacizi çok normalmiş gibi komik bir anlatımla anlatan dizi hem sosyal medyada hem de ekşi sözlük gibi düşünce ortamlarında ciddi şekilde eleştiri aldı. Binlerce vatandaş RTÜK'e şikayet yorumu yağdırdı

Daha ilk bölümünde çok sayıda olumsuz tepki alan dizi için bazı ileyiciler RTÜK’ün sosyal medya hesaplarını mentionlayarak şikayette bulundu.