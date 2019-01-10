KOBİ'lerin merakla beklediği açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan KOBİ'lere uygun şartlarda finansman sağladıklarını söyledi.

Güncellenme 10 Ocak 2019 13:58

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ Değer Kredisi tanıtım programında önemli açıklamalarda bulundu.

“Dengelenme süreci devam ediyor”

Bakan Albayrak, son 3-4 ayda yaşanılan süreç ve bunun çıktıları olan dengelenme sürecinin adım adım devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

“Motivasyonu üst seviyeye taşıdılar”

Ekonomideki yıl sonu hedeflerini değerlendiren Bakan Albayrak, enflasyon, kur, faiz ve CDS primlerinde sağlanılan iyileşme ile 2018 hedeflerinin tutturulduğunu, 2019 motivasyonun üst seviyeye taşıdıklarını söyledi.

KOBİ’lere uygun şartlarda maddi destek

Bakan Albayrak, 13 bankanın katılımı ile KOBİ Değer Kredisi destek paketi ile işletmelere finansman desteği başlattıklarını, başta imalatçı ve ihracatçılarılar olmak üzere yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan KOBİ'lere uygun şartlarda finansman sağladıklarını, toplam 20 milyar liralık paketin tüm KOBİ'lere hayırlı olmasını temenni ettiğini, imalat ve ihracat sektöründeki firmalara 1 milyon lira, diğer sektörlere ise 500 bin lira kredi verileceğini, KOBİ Değer Kredisi’nin 6 ay geri ödemesiz ve aylık yüzde 1,54 faizle verileceğini belirtti.

Albayrak, KOBİ Değer Kredi paketinin Hazine'ye etkisi olmadığını bildirdi