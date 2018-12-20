KOBİ ve girişimcilere müjde! İşte onaylanan KOSGEB bütçesi

2019 yılı için KOBİ ve girişimcilere yönelik 2 milyar 250 milyona yakın KOSGEB bütçesi onaylandı.

Güncellenme 20 Aralık 2018 14:21

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, 2 milyar 250 milyona yakın bir KOSGEB bütçesinin onaylandığını, gelecek yıl bu bütçenin girişimciler için kullanılacağını, bütçenin en uygun şekilde ülke ekonomisine daha fazla geri dönüşüm sağlayacak şekilde bu desteği vermeyi hedeflediklerini söyledi.

“KOBİ'lere önemli oranlarda destek sağlayacağız”

Türkiye'nin ithal ettiği ürünlere yönelik yerli üretim yapan KOBİ'lere öncelik tanınacağını dile getiren Uzkurt, "Özellikle yerlileştirme ve millileştirme politikamızın bir gereği olarak, bu konu KOSGEB'in odaklanacağı en büyük alanlardan biri olacak. Bununla birlikte teknolojik dönüşümünü, yüksek teknolojik alanlara evrilme adına orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında geliştirmiş ve üretim için destek isteyen KOBİ'lerimize de önemli oranlarda destek sağlayacağız. Yine 'İhracat ve katma değeri yüksek ürünleri üreteceğim' diyen KOBİ'lerimizi desteklerimizden yararlandırmayı hedefliyoruz. Buna ilişkin destek programlarımızı kurguladık. Önümüzdeki dönemde bu destek programlarını yürürlüğe koymuş olacağız” dedi.

“2 milyar 250 milyona yakın KOSGEB bütçesi onaylandı”

KOSGEB'in destek bütçesinin yüzde 18-19'a varan oranlarda artırıldığına dikkati çeken Uzkurt, "Bu anlamda 2 milyar 250 milyona yakın bir KOSGEB bütçesi onaylandı. 2019 yılında bu bütçeyi girişimci ve KOBİ'lere kullandırmış olacağız inşallah. Bu bütçeyi doğru adreslere ve doğru bir şekilde kullandırarak ülke ekonomisine daha fazlasıyla geri dönüşünü sağlayacak bir anlayışıyla bu destekleri vermeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Uzkurt, sözlerine şöyle devam etti:

"Teknolojik gelişimini tamamlamış, Ar-Ge çalışmaları bitmiş teknolojik ürünlerin üretimi için de KOSGEB olarak yeni bir destek programı kurguladık. Yakın zamanda birinci çağrının sonuçlarını açıkladık. Şimdi yeni dönemde ikinci çağrıya çıkacağız. Burada da bir şekilde kamudan destek alarak ya da öz kaynaklarıyla Ar-Ge'sini yapmış olan firmalarımızın ortaya çıkardığı prototiplerin Türkiye'de üretimini sağlamak üzere ciddi destek vereceğiz. Bu yolla teknolojinin KOBİ'ler vasıtasıyla tabana yayılması yönünde bir politika izliyoruz."