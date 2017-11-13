KKTC erken seçime gidiyor
KKTC Meclisi, ülkede erken genel seçimlerin 7 Ocak 2018'de yapılmasını oy birliği ile kabul etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi, erken genel seçimlerin 7 Ocak 2018 tarihinde yapılmasını oy çokluğu ile kabul etti.
İktidar partisi Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman’ın sunduğu "seçimlerinin yenilenmesine ilişkin karar önerisi", Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunuldu.
Öneri 2'ye karşı 38 oy kabul edildi.
Karara göre, Temmuz 2018'de yapılması planlanan genel seçimler, 7 ay öne çekilerek 7 Ocak 2018'de yapılacak.