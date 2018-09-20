Kızılcığın bilinmeyen faydaları!

Marmelat, reçel ve şerbet olarak tercih edilen kızılcık aynı zamanda bazı yörelerde tarhana içerisinde de konularak tüketilebiliyor.

Güncellenme 20 Eylül 2018 10:19

Eski çağlardan bu yana tıbbi amaçlarda kullanılan kızılcığın pek çok faydası bulunuyor. Lif açısından zengin olan kızılcık, C vitamini bakımında da oldukça zengindir. Peki kızılcığın faydaları nelerdir?

Antioksidan kaynağı

Nerdeyse tüm sebze ve meyvelerin içinde hastalıklarla mücadele konusunda yüksek oranda antioksidan özelliği bulunur. Bir fincan kızılcık içerisinde 8,983 antioksitan bulunuyor.

Enfeksiyonlara karşı mücadele eder

Kızılcık yüksek oranda proantosiyanidinler içermesi bakımından bazı bakterilerin idrar yolu duvarlarına yapışmasının önüne geçer ve enfeksiyonlarla savaş eder.

Beyin gücünü artırır

Kızılcık içerisinde bulunan antioksidanlar ve antienflamatuar bileşenleri hafıza ile birlikte konsantrasyonu güçlendirir. Gün içerisinde zinde kalmak için kurutulmuş kızılcıkları atıştırmalık olarak kullanabilirsiniz.

Kansere karşı etkili

Yapılan araştırmalara göre kızılcıkların tümör progresyonunu yavaşlattığı ve kanser oluşumuna karşı etkili olduğu ortaya çıkmıştır.

Kilo kontrolünde etkilidir

Lif bakımından zengin olan kızılcık kişinin uzun süre tok olmasına yardımcı olur. Aynı zamanda vücutta biriken su ve yağların emülsifiye etme etkisi olduğundan kilo vermeye yardımcı bir besindir.

Cildi besler

Cildi besleyen kızılcık cilde esnek bir görünüm sağlar. İçerisindeki E ve C vitaminleri cildin zararlı maddelerden uzak durmasına yardımcı olur. Bu ışıl ışıl bir cilde sahip olmanın yanı sıra cildin geç yaşlanmasına da yardımcı olur.

Bağışıklığı güçlendirir

Kızılcık içerisinde bulunan antioksidanlar ve fitokimyasallar bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur ve hastalıklara karşı koruyucudur.