Kızılay'da neler oluyor? O isimler kayyum olarak atandı

Türkiye'nin milli gururu Kızılay'a yönetimdeki anlaşmazlıklar sebebi ile kayyum atandı.

Güncellenme 12 Aralık 2018 13:59

Ankara’da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Türkiye’nin hem yurt dışında hem de yurt içindeki yüz akı olan Türk Kızılayı’na mahkeme tarafından kayyum atandı.

Yönetim itiraz edecek

Yönetim kurulundaki muhalif üyelerin açtığı davadan Kızılay’a kayyum atanması kararı çıktı. Mahkeme, Kızılay Genel Kurulu’nun toplanarak yönetimin yeniden seçilmesine karar verdi. Yönetim ise üst mahkemeye başvurarak itirazda bulunacağını duyurdu.

Kimler kayyum olarak atandı

Olağanüstü kurultaya götürmek için Kızılay’a Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından kayyum atandı. Kızılay’ı kurultaya götürecek isimler ise mahkeme tarafından belirlendi. Buna göre, Adalet Bakanlığı Müşaviri Mekan Sarıkaya, Kızılay Ankara İl Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu ve Kızılay İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım kuruma kayyum olarak atandı.

Milli bir görev

Yaşananları değerlendiren Türk Kızılayı Ankara Kavaklıdere Şubesi Başkanı Gültekin Çağrı Karapınar, bazı şubelerin kapatıldığını, bu şubelerin Kızılay’a ciddi bağış toplayan ve güç katan yerler olduğunu, şube kapatma kararının yanlış olduğuna inandıklarını, bu nedenle tepkilerini hukuki olarak koyduklarını, Türk adaletine güvendiklerini, Türk Kızılay’ının hak edilen seviyeye taşınmasının milli bir görev olduğunu söyledi.