Kızılay hakkında verilen kayyum kararı iptal edildi

Geçtiğimiz hafta yönetim kurulundaki anlaşmazlık nedeni ile Kızılay'a atanan kayyum geri çekildi.

Güncellenme 18 Aralık 2018 17:39

Türkiye’nin en büyük ve önemli yardım kuruluşu olan Kızılay’a atanan kayyum geri çekildi. Kararı Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından duyurdu.

“İyiler kazanacak”

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesinin Kızılay için kayyum kararını düzelttiğini açıkladı. Kınık açıklamasında, "Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesi hatalı Kayyum kararını düzeltti, böylece telafisi mümkün olmayan bir hatadan dönülmüş oldu. Bu süreçte Kızılay’ın yanında duran, bize güvenen ve destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. İyiler kazanacak!" dedi.

Kayyum kararı verilmişti

Yönetime muhalif üyelerin olağanüstü genel kurula gidilmesi için açtıkları davayı sonuçlandıran Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi, Kızılay'a kayyum atanmasını kararlaştırmıştı.

Kayyum İlhami Yıldırım olmuştu

Olağanüstü genel kurulu yapmak üzere Adalet Bakanlığı Müşaviri Mekan Sırakaya, Kızılay Ankara İl Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kardeşi olan İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım kayyum olarak görevlendirilmişti.