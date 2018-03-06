Kızı da Halil Dağ ile aynı kaderi paylaştı!

Yılbaşında doğum günü sebebi ile tarihi kalede fotoğraf çektirmek isterken uçurumdan düşen Halil Dağ'ın kızı da babası ile aynı kaderi paylaştı.

Güncellenme 06 Mart 2018 13:37

Şanlıurfa'da arkadaşları ile birlikte doğum gününde çıktığı tarihi kaleden düşerek hayatını kaybeden Halil Dağ'ın kızı S.Dağ'da babasının düştüğü yeri görmek için çıktığı kaleden düşerek ağır yaralandı.

Doğum gününde düşmüştü

Halil Dağ isimli talihsiz adam doğum günü olan 1 Ocak'ta arkadaşları ile birlikte tarihi Şanlıurfa Kalesi'ne çıkmıştı. Atlayarak fotoğraf çektirmek isteyen Dağ, yere düştüğü anda dengesini kaybederek uçurumdan düşüp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Bu olaydan sonra babasının düştüğü yeri görmek isteyen S. Dağ ise aynı yerden düşerek yaralandı.

Kızı da aynı yerden düştü

Yaklaşık 10 metreden yuvarlanarak düşen S. Dağ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlilerince olay yerine çağrılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı S. Dağ'ın tedavi altında olduğu ve sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan Halil Dağ'ın fotoğraf çektirmek isterken dengesini kaybederek uçurumdan düşen Halil Dağ'a ait güvenlik kamerası görüntüler ortaya çıktı. Kayanın üzerinden yere atlamak isteyen Dağ'ın, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yüksekten düştüğü görülüyor.