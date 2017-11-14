Kız kardeşini öldüren Ergenekon sanığı yakalandı

İstanbul'da kız kardeşi Ceylan'ı öldürdükten sonra kaçan ve 8 aydır firarda olan Ergenekon sanığı 38 yaşındaki Erhan Timuroğlu yakalandı.

Güncellenme 14 Kasım 2017 10:46

İstanbul'da kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürmekten aranırken, bir iş adamının evini ve ofisini kurşunladığı belirlenen Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesine el bombalı saldırı sanığı Erhan Timuroğlu Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Adamı C.A ile yakalanan Timuroğlu'nun gizlendiği evde 2 kalaşnikof ve tabanca ele geçti. Erhan Timuroğlu'nun kızkardeşi Ceylan Timuroğlu'nu, Bekir Teker'le sevgili olduğu ve sinemaya gittikleri için öldürdüğü öne sürülmüştü.

Sancaktepe'de yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda "Kasten Öldürme" ve "Uzun Namlulu Silahla İşyeri Kurşunlama" suçlarından aranan Erhan Timuroğlu Sancaktepe'de yakalandı.

Yanında 2 kalaşnikof bulundu

Erhan Timuroğlu'yla birlikte C.A. da gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 2 kalaşnikof silah, ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile sahte kimlikler ele geçirildi.