Kıyametin ortasında güneşlendi

ABD'nin güneyindeki Florida Keys'i yerle bir eden Irma Kasırgası'nın ardından bir kadın hiçbir şeye aldırış etmeden güneşlendi.

Güncellenme 13 Eylül 2017 13:48

Milliyet'te yer alan habere göre, Irma Kasırgası Florida Keys'i enkaza çevirdi, gelen son fotoğraflar birçok binanın parçalara ayrıldığını gösteriyor. Florida genelinde halen milyonlarca insan elektriksiz.

Karayipler'i yerle bir eden ve ABD'de ilerleyen Irma Kasırgası'nda can kaybı 60'a çıktı. Kurbanların 18'i ABD'de yaşamını yitirdi.

ABD'nin güneyindeki Florida Keys'teki evlerin dörtte birinin enkaza dönüştüğü bildiriliyor. Florida Yarımadası'ndan Meksika Körfezi'ne uzanan, yaklaşık 160 kilometre boyunca birbirine köprüler ve yollarla bağlanan Keys isimli tatil adalarında yıkım her yerde.

Tüm evlerin hasar gördüğü Florida Keys'ten son gelen fotoğraflar, birçok binanın parçalara ayrıldığını gösteriyor. Arama kurtarma ekipleri enkazları inceliyor, bölgenin acil su ve yiyeceğe ihtiyacı var.

Florida Keys sakini 50 yaşındaki Mercedes Lopez, sığındığı bir otelde "Bir evim yok, işim yok. Hiçbir şeyim yok. Buraya geldik, her şeyi evde bıraktık ve geri döndüğümüzde hiçbir şeyimiz olmayacak" diyerek yaşadığı çaresizliği dile getiriyor. Lopez ve üç aile üyesi, yaşadıkları Marathon isimli kasabadan kaçarak Orlando isimli otele sığınmışlardı.

Irma, dördüncü kategori seviyesinde ve 215 kilometre hızla Pazar günü Florida Keys'i vurmuş, fırtına yaklaşırken tatil adalarından büyük bir tahliye gerçekleşmişti.

Bir hafta daha karanlık

Florida eyaletinde halen milyonlarca kişi elektriksiz. Elektriklerin bir hafta daha gelmeyebileceği belirtiliyor.

Yaklaşık 90 bin bölge sakini Florida Keys ve Miami Beach'e dönüyor ancak bölgedeki petrol istasyonları kapalı, cep telefonları çekmiyor.

Başkan Donald Trump, yarın bölgeyi ziyaret edecek.

Felaket bölgesinde en çarpıcı fotoğraflardan biri, Ponte Vedra Beach'te Reuters tarafından çekildi. Fotoğrafta, bir kadın kasırganın harabaye çevirdiği plajda hiçbir şey olmamış gibi güneşleniyor.

Uydu fotoğrafları şoka uğrattı

Irma Kasırgası'nın beşinci kategori seviyesindeyken vurduğu Karayipler'de ise tablo içler acısı. Uydu görüntüleri, kasırga öncesi ve sonrası arasındaki farkın dehşetini ortaya koydu.

Macron: Yeniden farklı inşa edeceğiz

Neredeyse haritadan silinen St. Martin adasını bir hafta sonra ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, adadaki tüm evlerin yeni bir anlayışla inşa edileceğini açıkladı.

Fransa'nın deniz aşırı toprağındeki felaketi gözleriyle gören Macron, "St. Martin adasını yeniden aynı biçimde inşa etmek istemiyoruz. Bu yıkım binaların ve elektrik hatlarının kötü durumda olmasından ve oturum planının doğal risklere karşı uygun olmayışından kaynaklanmaktadır" dedi.

Felaket bölgesini ziyaret eden Hollanda Kralı Willem-Alexander ise, hasarın büyüklüğü karşısında şoke olduğunu söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da Virgin Adaları'na yardım malzemeleriyle birlikte geldi.

Kaynak: Milliyet