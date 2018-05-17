Kıvanç’tan bir yeni sektör daha!

Türkiye’nin en fazla kazanan artistleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, şimdilerde ticarete atılma planı yaptığı biliniyor.

Güncellenme 17 Mayıs 2018 23:05

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer’le birlikte Bodrum’da bir burger dükkanı açmayı planladıkları söylentiler arasında.

İstanbul’dan Egeye geçiş

Türkiye’de rol aldığı dizi ve reklam filmleriyle birlikte en çok kazanan ünlülerin başında geçen Kıvanç Tatlıtuğ, en fazla yatırım yaptığı İstanbul’dan rotayı Ege’ye çevirdi.

Geçtiğimiz aylarda Kıvanç Tatlıtuğ’un restoran açma projesi için Etiler, Emirgan, Bebek ve Rumeli Hisarı bölgesinde mekan arayışı içine olduğu bilinmekteydi ancak projesinden işlerinin yoğunluğu nedeniyle vazgeçtiği bilinmekteydi. Yaz aylarında gelmesiyle birlikte projesini tekrar gündemine taşıyan Tatlıtuğ, mekan fikrini İstanbul’da değil Bodrum’da gerçekleştirme kararı aldı. Kıvanc’ın bu kararı almasındaki en büyük etken ise eşinin Nişantaşı’nda ortak olduğu bir işletmedeki başarısı olduğu bilinmektedir.

Eşi ile ortak

Yakışıklı oyuncu, modanın yanı sıra yeme içme sektöründeki başarısı nedeniyle bu işe eşi ile birlikte gireceğini belirtti. Bodrum’da açacakları mekanın ağırlıklı olarak hamburger menüsünden oluşacağını ve ücret olarak ise civardaki işletmelerle aynı ayarda olacağı öğrenildi. Dedikodulara göre önümüzdeki haftalarda mekan arayışı için Bodrum’a gidileceği ve işletmenin bu yaz faaliyet geçmesini hedefledikleri öğrenildi. Mekanı ayarladıktan sonra Tatlıtuğ, dekorasyonunu eşine bırakacağı söylentiler arasında.