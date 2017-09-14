Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri Büşra Develi oldu!

Uzun bir aradan sonra beyaz perdeye geri dönen Kıvanç Tatlıtuğ'a yeni filminde son olarak 'Fi' dizisinde rol alan Büşra Develi eşlik edecek.

Güncellenme 14 Eylül 2017 10:04

Dört yıl sonra beyazperdeye dönmeye hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filminde partneri Büşra Develi oldu.

Çekimler yakında başlıyor

'Cesur ve Güzel' dizisi final yapan Kıvanç Tatlıtuğ, bu yıl sinemaya ağırlık verecek. Yurt içi ve dışında birçok ödül alan 'Kelebeğin Rüyası' filminin ardından dört yıl beyaz perdeye ara veren oyuncunun yeni projesinin detayları belli olmaya başladı. Önümüzdeki ay Kaş'ta çekimleri başlayacak filmde Tatlıtuğ'un partneri Büşra Develi oldu.

Yönetmen Bora Egemen

Son olarak 'Fi' dizisinde rol alan Develi'nin rolü için hazırlıklara başladığı öğrenildi. Yapımcılığını Fırat Parlak ve Koray Şahin'in sahibi olduğu 25 Film'in üstlendiği projenin yönetmen koltuğunda Bora Egemen oturacak.

Gündemde birçok isim vardı

Film için daha önce Meryem Uzerli, Seranay Sarıkaya, Büşra Pekin ve Hande Soral'ın da adları konuşulmuştu.