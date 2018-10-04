Kıvanç Tatlıtuğ'u görenler "bu ne hal" dedi!

“Organize İşler 2” filminin Sarı Saruhan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'u görenler tanıyamadı.

Güncellenme 04 Ekim 2018 10:09

“Organize İşler 2” filminde Sarı Saruhan karakterine hayat verecek olan Kıvanç Tatlıtuğ’u görenler şaşkınlık içinde kaldı. Sosyal medya kullanıcıları Tatlıtuğ’un bu haline, "Yağlı saçlar, façalı kollar. Karşınızda Sarı Saruhan” yorumunu yaptı.

“Karşınızda Sarı Saruhan"

Organize İşler 2 filmi için kamera karşısına geçen Kıvanç Tatlıtuğ, hayranlarının ağzını açık bıraktı. Hayranlarının karşını bambaşka biri olarak çıkan Tatlıtuğ, büyük merak uyandırdı. Kıvanç Tatlıtuğ'un bir takipçisi paylaşıma, "Adam her filmde ayrı karakteri canlandırıyor" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Yağlı, saçlar façalı kollar. Karşınızda Sarı Saruhan" yorumunu yaptı.