Kişilerin yalnız kalmasındaki asıl neden ne?

Kişilerin bilinçli ya da bilinçsiz olarak yalnız kalmalarının asıl sebebi ne? Siz de yalnızsanız bunun gerçek sebebi haberimizde...

Güncellenme 20 Mayıs 2019 11:32

İnsanlar isteyerek ya da istemdışı bir şekilde yalnız kalabilir. Kişiler, aşk hayatının çıkmazlarla dolu olmasının asıl nedenini de keşfetmemiş olabilir. Bu gibi durumlarda aslında bilinçaltı harekete geçer. Peki bilinçaltında yer alan yalnızlık sebepleri nelerdir?

İdeal aşk arayışı

Aşkı, dizilerdeki, filmlerdeki ya da kitaplardaki gibi görüyor olabilirsiniz. Aşık olmak istediğiniz kişiyle romantik bir şekilde tanışacağınızı ve sürekli dinamik bir ilişkide olacağınızı hayal ediyor olabilirsiniz. Fakat gerçekler bambaşkadır. Ne ilişkiniz hayal ettiğiniz gibi olur ne de sevgiliniz. Bu nedenle biri ile tanışacağınız anın özel olacağını ve fark edeceğinizi hissedeceğinizi düşünebilirsiniz. Belki de tanıştınız ama fark etmediniz.

Mükemmeli arama

Bu genellikle beklentinin yüksek tutulması olarak ifade edilir. İlişkide olduğu gibi birlikte olmak istediğiniz kişi için de hayalleriniz vardır. Ancak kimse mükemmel değildir. Mükemmeli aramak insanları yalnızlaştırır. Muhtemelen izlediğimiz film ve dizilerin etkisiyle aradığımız mükemmel insanları bulmak imkansız. Çünkü bir senaryo içinde yaşamıyoruz. Üstelik mükemmel rolü oynayan bu oyuncular ışıklar söndüğünde hiç de mükemmel olmuyorlar.

Kendine odaklanmak

Kendi iş, aile ve sosyal hayatınıza odaklanmış olmanız çevrenizdekileri de fark etmemenize yol açıyor olabilir. Kendi düşünceniz ve hayatınız çerçevesinde yaşıyor olduğunuz için olan biteni fark etmez ve bazı fırsatları kaçırabilirsiniz.

Aşka hazır olamamak

Bazen istediğimizi zannederiz ancak aşka hiç hazır değilizdir. Başka meseleleri halletmemiz gerekebilir. İlişki için uygun bir zamanda olmayabiliriz. Hatta ilişkiden korkuyor dahi olabiliriz. Beyniniz ilişki yaşamaya hazır değilse sürekli bahane üretecektir.