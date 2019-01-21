Kış depresyonuna karşı bunları yapın!

Kışın güneş ışınlarının azalması ile birlikte mutluluk hormonlarının salgılanmasında da azalma olur. Peki neler yapmak gerekir?

Güncellenme 21 Ocak 2019 12:58

Yapılan araştırmalar kışın depresyona girme riskinin özellikle kadınlarda erkeklere oranla 4 kat daha fazladır. Kış depresyonuna karşı alabileceğiniz birkaç önlemle üstesinden gelebilirsiniz.

Telefonları yatağınıza almayın

Uyuduğunuz odanın sıcaklığının çok olmamasına, ışıklı ve sesten uzak olmasına ve uyku düzenizin olmasına mutlaka dikkat edin. Yatağınıza girdiğiniz zaman telefonunuzu yanınıza almayın. Uyku öncesi zamanınızı sosyal medya da geçirmeniz uykunuzu olumsuz etkilemektedir. Bu durumda güne yorgun başlamanıza sebep oluyor.

Gün ışığından faydalanın

Gün içinde gün ışığından faydalanmak için kendinize imkanlar çıkarın. İş molası ve öğle yemeğini açı havada gün ışığında faydalanacak şekilde ayarlayın. Kapalı mekan ve evi tercih etmeyin. Sabah ve öğle saatlerinde geçireceğiniz 20-30 dakika mutluluk hormonunun salgılanmasını sağlar.

Haftada 3 gün spor yapın

Bu zamana kadar düzenli spor yapmak gibi bir alışkanlığınız yoksa artık bunu yapmak için kendinize fırsat verin. Haftada en az 3 gün düzenli spor yapın ve buna 30 dakika tempolu yürüyüş yaparak başlayabilirsiniz. Bu durum sizin mevsimsel depresyona girmenizin önüne geçer.

Sevdiklerinizle vakit geçirin

Kışın kasvetli havası sizi içinize kapanık bir insan haline getirebilir. Bu durumdan sıyrılmak için sevdiğiniz insanlarla vakit geçirmek sizi depresyona karşı güçlü kılar.

Kendinize zaman ayırın

Yapmaktan zevk aldığınız şeyler için kendinize zaman ayırın. Zihninizi boşaltacak yardımcı aktiviteler sizin için her zaman iyi gelecektir.