Kırmızı et üretiminde azalma!

Kırmızı et üretimi, yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,6 azalışla 301 bin 331 ton oldu.

Güncellenme 13 Kasım 2017 10:28

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,6 azalışla 301 bin 331 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin kırmızı et üretimi istatistiklerini açıkladı.

253 bin ton sığır eti üretimi

Buna göre, üçüncü çeyrekte sığır eti üretimi 253 bin 994 ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi, bir önceki döneme göre yüzde 10,8 artarken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,4 azaldı.

Koyun eti üretimi de söz konusu dönemde 32 bin 897 ton olarak tahmin edildi. Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 47,7, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 39,9 artış gösterdi.

Geçtiğimiz yıla göre üretim azaldı

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki döneme göre yüzde 15,6 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,6 azaldı. Söz konusu dönemde kırmızı et üretimi 301 bin 331 ton oldu. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilenlerin miktarı ise 131 bin 42 ton olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre kırmızı et üretim miktarları (ton) şöyle;

Yıl 1.Dönem 2.Dönem 3.Dönem 4.Dönem Toplam (Yıllık)

2011 157.932 171.595 173.177 274.210 776.915

2012 171.465 183.017 196.108 365.255 915.845

2013 208.597 212.885 206.466 368.177 996.125

2014 184.975 218.432 202.530 402.335 1.008.272

2015 210.475 261.871 380.162 297.000 1.149.508

2016 237.777 269.912 394.665

270.688

1.173.042



2017 232.404 260.683 301.331