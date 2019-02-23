Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lılar yakalandı

Bursa’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kırmızı bültenle aranan iki kadın terörist gözaltına alındı.

Güncellenme 23 Şubat 2019 12:13

Bursa’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, MİT ile emniyetin ortaklaşa yaptığı operasyonda gözaltına alınan, kırmızı bültenle arandığı ortaya çıkan iki kişi adliyeye sevk edildi.

Mudanya’da bir evde saklandıkları tespit edildi

Bursa emniyet birimleri ile MİT ekiplerinin ortak yürüttüğü DEAŞ’a yönelik çalışmalarda Mudanya’daki bir evde bazı örgüt üyelerinin saklandığı tespit edildi. Ekipler, 17 Şubat sabahı erken saatlerde operasyon düzenledi.

İki kişinin kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı

Operasyon kapsamında, ikisi de ikisi kırmızı bültenle aranan, ülkeye giriş yasağı bulunan ve üzerinde yabancı tanıtma belgesi bulunan L.F. ile Fas asıllı, hakkında yurda giriş yasağı bulunan ve sahte kimlik belgeli S.D. yakalandı. İki kadın teröristi evlerinde saklayan ve yardım eden Irak asıllı Hollanda vatandaşı A..K. ile M.O.Q. da gözaltına alındı.

2 kadın terörist gözaltına alındı

Gözaltına alınan 2 DEAŞ’lı teröristin, örgütün Suriye’deki faaliyetlerine katıldığı, bir süre önce kaçarak Türkiye'ye girdiği, daha sonra Mudanya'da bir evde saklandığı belirtildi. 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 2 kadın terörist, gözaltı süresinin dolmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.