Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadınlar böyle yakalandı

Bursa'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı 2 kadın olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme 02 Ocak 2019 17:35

Bursa’da düzenlenen DEAŞ operasyonunda Fransa vatandaşı 2 kadının da aralarında bulunduğu 12 kişi yakalandı. Kadınların, Interpol’un kırmızı ve mavi listesinde arandığı ifade edildi.

Bursa’da bir adrese saklandılar

Alınan bilgiye göre polis ekipleri, Suriye’de çatışma bölgelerinde görev yapan bazı terör örgütü DEAŞ üyelerinin Bursa’da birkaç adreste saklandığı bilgisine ulaştı.

Eş zamanlı operasyon yapıldı

Adresleri tespit eden ekipler geçen hafta Pazar ve Pazartesi günleri, Bursa merkez, Gemlik, Gürsu, Mustafakemalpaşa ve Orhangazi ilçelerindeki 12 adrese Özel Harekat Şube Müdürlüğünün desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

3’ü kadın 12 kişi gözaltına alındı

Operasyonlarda, aralarında Suriye ve Cezayir uyruklu Fransız vatandaşların da olduğu 3’ü kadın toplam 12 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında bu kişilere ev temin eden kişilerin de olduğu öğrenildi.

Fransa tarafından kırmızı bültenle aranıyorlardı

Gözaltına alınan Fransız vatandaşı iki kadının, bu ülke tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle arandıkları ortaya çıktı. Bu kadınların üzerine Suriye uyruklu kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlikler ele geçirildi.

DEAŞ’lı yöneticilere korumalık yapmış

Bir şüphelinin Suriye’de DEAŞ’ın yöneticilerinin birine korumalık yaptığı iddia edildi. Bahsi geçen zanlı işlemler sonrası çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

5 kişi sınır dışı edilecek

Şahıslardan beşinin yurt dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderileceği belirtildi. Diğer 6 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.