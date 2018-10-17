Kırım'da büyük patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kırım'da meydana gelen patlamada, 8 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi yaralandı.

Güncellenme 17 Ekim 2018 15:41

Kırım’ın Kerç kentinde büyük bir patlama meydana geldi. Gelen bilgilere göre patlama sonucunda 18 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı. Yararlılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın nedeni belli değil

Rusya Ulusal Anti-Terör ekipleri, patlamanın şu an için tam olarak belirleyemedikleri bir patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Saldırgan bir kişi mi?

Rus basını ise sadece bir saldırgan olduğunu iddia ederek, şüphelinin fotoğraflarını paylaştı.

Saldırgan intihar etti iddiası

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada; silahlı kişi düzenlediği saldırı sonrası okulun ikinci katında intihar etti ve bu kişinin 2000 doğumlu Vladislav R. olduğu öne sürüldü.

Çok sayıda kişi öğrencilere ateş açtı

Olay sonrası ilk yapılan açıklamada, patlamanın gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirtilmişti. Fakat olayın terör saldırısı olduğu ortaya çıktı. İki görgü tanığına dayandırılan haberde, patlamanın gerçekleştiği sıralarda, silahlı çatışma da yaşandı. Çok sayıda silahlı ve maskeli kişilerin binanın içinde ve etrafında bulunduğu ve öğrencilere ateş açtığı iddia edildi.

"Çok fazla kişiydiler”

Okuldaki öğretmenlerden biri, "Bir patlama oldu ve tüm camlar kırıldı. İnsanlar sağa sola koşuşturmaya başladı. Silahlı adamlar sınıflara girip insanların üzerine ateş açtılar" açıklamasında bulurken, başka bir görgü tanığı ise "Çok fazla kişiydiler ama kişi vardı söyleyemem. Öğrenci öğretmen demeden yollarına çıkan herkese ateş ettiler" dedi.

Patlama kantinde meydana geldi

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer de patlama sonucu çok sayıda insanın hayatını kaybetme nedeninin olayın okul kantininde yaşanmasından kaynaklandığı için olduğunu söyledi.

Putin olaya el attı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik güçlerini patlamanın nedeninin ortaya çıkarılması için görevlendirdi.

Kırım’da üç günlük yas ilan edildi

Kırım Başbakanı Sergey Aksenov, facianın ardından Kerç’te 3 günlük yas ilan edildiğini söyledi.