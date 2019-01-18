Kırık karne için anne babalara öneriler!

Karne notlarına karşı doğru tutum sergileyip, iki haftalık tatil sürecini daha verimli kullanırsanız; çocuklarınız ikinci döneme daha verimli enerjik girebilirler.

Güncellenme 18 Ocak 2019 11:32

Öğrenciler açısından 15 günlük tatil dönemi çok önemli. Uzmanlar bu tatili daha verimli kullanabilmeleri için önerilerde bulundu.

Okul karneden ibaret değil

Çocuğunuzun tüm okul hayatını karne notlarına göre değerlendirmeyin. Çoğu zaman okul içerisinde rol aldığı etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri, spor ve sanat etkinlikleri karne de yer almaz.

Ölçülü olun

Çocuğunuzun karne notuna karşı vereceğiniz tepkiler önemli bir kritik noktasıdır.

Bağırmayın

Notlarında düşüklük olan çocuklarınıza bağırmanız veya onları cezalandırmanız okuldan uzaklaşmalarına neden olur. Düşük gelen notlarda bağırmak yerine onlarla konuşmayı deneyin.

İyi olanları takdir edin

Kötü notları değerlendirdiğiniz gibi konuşarak iyi notları da değerlendirip takdir edin.

Sinirliyseniz hemen konuşmayın

Notlarla ilgili olarak seslerin yükseldiği bir ortama dönüşmemesi için özen gösterin. Sinirlerinize hakim olamayacaksanız birkaç saat sonra konuşmayı deneyin.

Pahalı hediyeler almayın

Yine aynı şekilde yüksek notlara ve çok iyi karneye karşılık olarak da pahalı ve abartılı hediyeler almaktan kaçının. Bu durum onları sadece iyi not aldığında sevdiğiniz anlamına gelebilir. Çocuklarınız kendilerini akademik baskı altında hissedebilirler.

Kırık notun nedenini araştırın

Düşük notların sebebi araştırırken sadece siz değil çocuğunuzun da nedenini bulmasına teşvik edin. Birlikte çözüm yolları arayın.

Gelecek dönem hakkında planlar yapın

Sorunlara odaklanmayıp, çözüm yolları bakın. Böylece planlamayı çocuklarınızla birlikte yapın. İkinci dönem daha fazla sorumluluk almasını sağlayın.

Sürekli notları hatırlatmayın

İnsanların hata yaparak öğrendiklerini unutmayın. Yapılan hataları ve alınan notları sürekli hatırlatmak yerine onları düzeltmeleri için başlangıç noktası olduğunu hatırlatın ve teşvik edin.