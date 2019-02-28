Kırgızistan yargısından FETÖ hamlesi!

Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile Kaynak Holding'e kayyum atadı.

Güncellenme 28 Şubat 2019 14:13

Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ bağlantısı nedeni ile kayyuma devredilen Kaynak Holding’in ülkedeki varlıklarının TMSF’ye devredilmesine karar verdi.

Mustafa Özcan, Gülen’in sağ koluydu

Kaynak Holding Türkiye’de olduğu gibi Kırgızistan’da örgütün ana para kaynağıydı. Türkiye’deki tüm birimlerine el koyulan Kaynak Holding’e kayyum atanmıştı. Kaynak Holding’in sahibi Mustafa Özcan, örgütün elebaşı Fetullah Gülen’in sağ kolu olarak biliniyordu.

Kaynak Holding’in 8 bin 53 çalışanı bulurken, şirketin çatısı altında çok sayıda marka yer alıyordu. Kaynak Holding dahilindeki 19 firma yayıncılık, perakende, dağıtım, basım, kağıt, medya ile sürdürmüş, bilişim, eğitim araçları, kırtasiye, eğitici oyuncak, okul kıyafetleri, turizm, kargo, lojistik, gıda sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Sürat Kargo ve NT Mağazaları, Bereket ve İtina markaları bu holdinge aitti.