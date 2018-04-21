Kırbaçlanma anını böyle izlediler!

Endonezyalı kadınlar, zina gerekçesi ile sokakta kırbaçlanma cezası alan kadınları izlemek için birbirleri ile yarıştı.

Güncellenme 21 Nisan 2018 15:27

Endonezya halkı, şeriat kuralları gereğince evlilik dışı ilişki yaşadığı gerekçesi ile şehir meydanına kırbaçlanmak için getirilen kadını izlemek için birbirini ezdi.

Şeriat kanunları ile yönetilen Endonezya'nın Açe eyaletinde evlilik dışı ilişki ve fuhuş suçlamasıyla 5'i kadın 8 kişiye kırbaç cezası verildi. Dün şehir meydanında infazları verilen kişileri halk yoğun bir ilgi ile izledi. O anları görüntülemek isteyenler yoğun bir izdihama neden olurken güvenliği sağlamak için askerler çağırıldı.

Kırbaçlanma cezası alınan kadınların biri 5 kırbaçtan sonra dayanamayarak fenalık geçirdi. Bu acıya dayanamayan kadına su verilirken kendine geldikten sonra kırbaçlanmaya devam edildi. İşkence anını görüntülemek isteyen kadınlar ise en önde saf tuttu. Vatandaş işkence anlarını büyük bir merakla izlerken bir yandan da fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.