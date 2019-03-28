Kimsenin soramadığını sordu! Erdoğan, o soruya bu sözlerle cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan; kendisine sorulan "çözüm sürecine" dair soruyu bu sözlerle cevapladı.

Güncellenme 28 Mart 2019 14:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacettepe üniversitesi öğrencisinin HDP hakkında sorduğu soru güne damga vurdu.

Genç öğrenci kimsenin soramadığını sordu

Genç öğrenci, “HDP'yi PKK yanlısı ya da uzantısı olarak söylediniz. İttifak partileri de bunlarla işbirliği içerisinde. Teröre yandaş olarak eleştiriyorsunuz. Çözüm sürecinde de AK Parti aynı temasta bulundu. Dünden bugüne ne değişti kafamda böyle bir soru var? Aydınlatırsanız memnun olacağım” sorusunu sordu.

“Zillet ittifakı bizimkiyle aynı değil”

“Zillet ittifakı bizimkiyle aynı değil” sözleri ile soruyu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HDP, malum, PKK’nın siyaset kanadıdır. Bunları birbirine karıştırmayalım. Zaman zaman siyaset kanadı dahi olmayı hazmedemeyip, çıkıyor, kadın diyor ki ‘Sırtımızı YPG'ye, PYD'ye dayadık’ diyor. Bu kadar hazımsız bir noktaya geldiler. Şimdi bunlar akıllı bir siyasetçi olsa, sırtını oraya dayasan bile bunu söyleme” ifadelerini kullandı.

"Biz Apo'nun heykelini dikeceğiz" sözlerini hatırlattı

HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın "Biz Apo'nun heykelini dikeceğiz" sözlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu adamlar şirazesinden çıkmış. Bunlara oy veren kardeşlerimizi uyarmamız lazım. Uyaralım ki bu yanlışa düşmeyelim. Bir tanesi çıkıyor "Kürdistan'da oylar HDP'ye, Batı'da da AKP-MHP'ye oy yok" diyor. Siz gençler bunu çok çok iyi biliyorsunuz. Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge var mı? Yok. Bu ifade, 780 bin km2'lik vatan topraklarını bölme operasyonudur. Meclis listelerinden sızma operasyonu yapıyorlar. Büyükşehirlerde niye aday göstermediler?” açıklamasını yaptı.

“Ülkedeki kanaat önderlerini davet ettik”

AK Parti’nin çözüm sürecindeki politikasını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Çözüm süreci olayında da biz orada tepe noktadan öte, bizim tabanı bütünleştirme hareketi olarak çözüm sürecini, biz onlarla değil, çözüm sürecini Dolmabahçe'deki çalışma ofisimde bütün bu ülkedeki kanaat önderlerini davet etmek suretiyle yaptık.

“100 kişiyi, güneydoğu ve doğuda çalışmaya gönderdik”

Bunun içinde bilim adamları, kültür adamları, iş adamları vardı. Orada bunları bu şekilde konuştuk. 100 civarında kişi, güneydoğu ve doğuda çalışmaya gönderdik. Ama ne yazık ki orada alınan kararlara sadık kalmadılar. İlk seçimde gösterdikleri gibi, dağlardaki gelen emre uymak suretiyle aksine hareket etiler.

Şu andaki malum zillet ittifakı, bunlarla bizimki birbirine benzer bir şey değildi.-Temenni ederim ki barış bölgeye hakim olur. Bu olmazsa güneydoğuya yatırım beklemeyin. Ama halledersek yatırımcılar oraya yatırım yapmayı bekliyor, bunu da başaracağız diye bekliyorum.”