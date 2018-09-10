Kim Kardashian siyasete mi giriyor?

Kim Kardashian, kendisine sorulan siyasete girip girmeyeceğine dair soruya, “Bu, dünyanın en zor işi" sözleri ile cevap verdi.

Güncellenme 10 Eylül 2018 16:52

ABD medyasında bir süredir Kim Kardashian’ın siyasete atılacağı iddiaları gündeme gelmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump’la müebbetlik bir mahkumun affı için Oval Ofis’te görüşme yapmasının ardından hakkında yapılan siyaset dedikodularına noktayı koymak yerine Kardashian soru işaretlerini artırmayı tercih etti.

“Bu dünyanın en zor işi”

37 yaşındaki ABD’li yıldız, katıldığı bir etkinlikte kendisine sorulan siyasete atılıp atılmayacağı sorusuna, bu konu hakkında yorum yapmayacağını söyleyerek cevap verdi. Kardashian, “Bu, dünyanın en zor işi, ben de aslında siyaset hakkında bir şey bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Kanye West aday olacak mı?

Kardashian'ın eşi Kanye West hakkında da Trump'ı başkanlık seçimi döneminde desteklemesi sonrası yeni seçimlerde kendisinin aday olacağı söylentileri hiç kesilmedi. Adaylık konusunda yalanlama yapmayan ünlü rapçi ve prodüktör, Trump'a olan hayranlığını her fırsatta dile getiriyor.

Trump’ı açık açık destekledi

Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'la aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz. Ama baskılar benim onu sevmeme engel olamaz. İkimizde de ejderha enerjisine sahibiz. Trump benim kardeşim" ifadelerini kullanmıştı.