Kim Jong Un'dan dünyayı şaşırtacak hareket!

Kuzey Kore ve Güney Kore'deki gerilimi bitirecek yeni bir gelişme daha yaşandı. Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong'un olimpiyatları izlemeye gidiyor.

Güncellenme 07 Şubat 2018 16:13

Yıllardır süren gerilimin ardından Ocak ayında tekrar diyalog durumunda olan Seul ve Pyongyang temsilcileri bir araya gelmiş ve toplantıda 5'er kişilik taraflardan oluşan olumlu bir görüşme yapılmıştı.

Kuzey Kore'den bir ilk

Güney Kore'de yapılması planlanan 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na Kuzey Kore'nin de katılacağı, iki ülke arasıdaki gerilimi düşürmek için Kore Yarımadası'nı nükleerden temizlemek görüşme yapılacağı beklenirken olumlu bir gelişme daha yaşandı. Seul'den yapılan açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un olimpiyatlar için Güney Kore'ye gönderilmesi planlandığı söylendi. Kim ailesi daha önce hiç Güney Kore'ye ziyaret düzenlememişti.

Kız kardeş bir danışman gibi

Kardeş Kim Yo Jong'un devlet içindeki görevinin resmi yetkililerden fazla olduğu ve rejimin gölge iktidarı olduğu düşünülüyor. Kim Jong Un'un tüm gezilerini ve programlarını organize eden kardeş Kim Yo Jong, bir danışman gibi görev yapıyor.

22 kişi Güney Kore'ye gidecek

Güney Kore'ye yapılacak ziyarette, Kim'in kız kardeşi ve İşçi Partisi propaganda dairesi birinci başkan yardımcısı Kim Yo-jong'un, Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim Yong-nam liderliğindeki 22 kişilik üst düzey heyet üyesinin yer alacağı belirtildi.

Ziyaret üç gün sürecek

Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye Cuma gününden itibaren üç günlük ziyaret gerçekleştirileceği açıklandı.

Kız kardeş Kim Yo-jong'un Kim Jong Un'a en yakın kişi olduğu ve aynı anneden doğan kardeşi olduğu biliniyor.